Festa del covo: torna l'appuntamento con le radici contadine

Vi aspettiamo alla Festa del Covo di Candia giunta alla 23° edizione. Appuntamento fisso della tradizione contadina nata nel 1840 è la celebrazione ed il ringraziamento per il raccolto del grano. Per l’occasione la comunità preparava un manufatto, il "covo" appunto, interamente realizzato con spighe di grano; quest'anno viene rappresentata la Basilica di San Nicola di Tolentino

Domenica 19 ci sarà la presentazione del covo con la sfilata in costumi d'epoca. Santa messa ore 11.00 con monsignor Angelo Spina e nel pomeriggio esibizione del gruppo sbandieratori di Offagna. Il programma prevede ballo liscio e la novità dell'area giovani venerdì sabato e domenica con dj set e musica anni 70/80/90. Laboratori per bambini e stad gastronomici non mancheranno con piatti tradizionali preparati dalle nostre fantastiche cuoche (boccolotti del batte, gnocchi fatti a mano, lasagne, oca arrosto, grigliata, coniglio, tagliere, ecc ). Domenica 19 e 26 siamo aperti anche a pranzo. Possibilità di asporto prima dell'apertura degli stand gastronomica.

Gallery