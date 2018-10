Festa dei nonni: per l'occasione c'è il tour al museo Omero

Martedì 2 ottobre alle ore 17 il Museo Tattile Statale Omero organizza un pomeriggio pe nonni e nipoti: un tour nelle sale del museo per accarezzare le sculture e condividere l’ascolto di storie speciali. Per bambini dai 2 agli 8 anni. Un’attività gratuita per celebrare insieme la Festa dei Nonni, una ricorrenza civile istituita nel 2005, non a caso il 2 ottobre, giorno in cui la chiesa ricorda gli angeli custodi.

Per informazioni: 335 569 69 85 (Museo Tattile Statale Omero).