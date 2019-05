Festa de NiArchi: musiche etniche, cibo esotico e tutti a scuola di rap

Sabato 8 giugno in piazza del Crocifisso al via la Festa de NiArchi, insieme oltre le barriere. Un'occasione unica per valorizzare il quartiere degli Archi e per ballare, mangiare e convidere una serata in compagnia.

Ecco il programma della serata:

ore 16.30 Spettacolo di fine anno della piccola primaria L.Da Vinci

ore 17 Giochi per bambini in piazza organizzati dal gruppo scout Ancona I e spazio comune Heval.

ore 18 Esibizione di danza della scuola Dancelab

ore 18.30 Danza peruviana "la Marinera nortena" con Laura e Nicol Torres.

ore 19.30 Premiazione delle squadre vincitrici del torneo "El rio' 'ntel palò - memorial Pacifico Ricci" e proiezione videoimmagini del torneo

ore 20 cena con panino, porchetta, lonza e pecorino, cous cous tunisino e acqua inclusa

ore 20.15 Live music con i The motties

ore 21 Concerto di musica Africana con i Senegambians

ore 21.30 Rap trof archi con "Leuca"

ore 21.45 Concerto degli Assalti Frontali e presentazione dei laboratori rap con gli alunni delle scuole D.Savio e F.Podesti.

L'evento è ad ingresso libero ed è organizzato da Arcopolis.