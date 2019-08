Libri, mostre e stand gastronomici: torna la festa del Covo di Candia

Al via la Festa del Covo a Candia di Ancona, una tradizione di origine contadina nata nel 1840 è la celebrazione ed il ringraziamento per il raccolto del grano. Per l’occasione la comunità prepara un manufatto, il "covo" appunto, interamente realizzato con spighe di grano. Quest'anno viene rappresentata la Cattedrale di Matera e verrà presentato il libro sulla storia del covo. Sarà inoltre possibile ammirare la mostra fotografica sulla storia di questa tradizione. Stand gastronomici aperti dalle ore 19,30 con piatti della tradizione marchigiana (boccolotti del batte, gnocchi fatti a mano, lasagne, chitarrine, oca arrosto, grigliata, coniglio, tagliere, fritto misto, ecc ), aperti anche domenica a pranzo, con possibilità di mangiare al coperto in caso di pioggia. Sabato e domenica possibilità di asporto negli orari indicati nel programma.

Tutto il programma

VENERDI’ 23 AGOSTO

20,00 “CANDIA IN FESTA” cena sotto le stelle con menù fisso e servizio al tavolo, su prenotazione

SABATO 24 AGOSTO

19,30 Apertura stand gastronomici

21,30 Ballo con l’Orchesta Andrea Bonifazi

DOMENICA 25 AGOSTO

10,20 Sfilata del covo seguita da gruppo in costume e banca musicale

11,00 S. Messa celebrata da Mons.Spina

12,30 Apertura stand gastronomici

17,30 Sfilata dalla Chiesa al campo sportivo

18,30 Presentazione del Covo “Cattedrale di Matera” e del LIBRO SULLA STORIA DEL COVO

A seguire esibizione degli SBANDIERATORI E TAMBURINI DI OFFAGNA

19,30 Apertura stand gastronomici

21,30 Ballo con l’Orchestra Sara Band

GIOVEDI’ 29 AGOSTO

19,30 Apertura stand gastronomici

21,30 Serata latina con KASINO LATINO

VENERDI’ 30 AGOSTO

19,30 Apertura stand gastronomici

21,30 Ballo con l’Orchesta Las Vegas

SABATO 31 AGOSTO

19,30 Apertura stand gastronomici

21,30 Balli di Gruppo con DJ BERTA

DOMENICA 1 SETTEMBRE

12,30 Apertura stand gastronomici

17,00 Premiazione del 4° concorso di pittura estemporanea

19,30 Apertura stand gastronomici

20,00 Esibizione scuola di Ballo AURORA

21,30 Ballo con l’orchestra “BARBARA & C.”



