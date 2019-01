Festa con la befana: al parco giochi si festeggia con bolle di sapone e baby dance

Il Paradise di Monsano propone il 6 gennaio di festeggiare la tradizionale festa con la befana al parco giochi baby play. Un pomeriggio animato da Schultz e Isabel con spettacoli di magia per i più piccoli, giochi per bambini a tema Befana, tante bolle di sapone e musica con la Baby Dance. L’ evento si terrà con qualsiasi condizione metereologica perchè al chiuso, all’ interno della parco giochi per bambini del Paradise Playcenter, una festa dell’ Epifania indoor divertente e ricca di eventi per tutto il pomeriggio del 6 gennaio.



Paradise Play, Drink and Food si trova a Monsano, a pochi chilometri da Jesi e Chiaravalle, poco distante da Ancona, Senigallia, Osimo. Ampio parcheggio. Facilmente raggiungibile grazie alla suprestrada SS76 Ancona / Fabriano, a pochi chilometri dall’ uscita del casello autostradale di Ancona Nord dell’ A14. Un locale al centro della provincia di Ancona, nel cuore delle Marche.