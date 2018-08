Festa dell'Assunta: torna l'appuntamento con il corteo di barche

Torna la tradizionale festa dell’Assunta, il giorno di Ferragosto a Portonovo. Una ricorrenza che affonda, nella baia, le sue radici nel tempo, a metà del secolo scorso quando la gente scendeva dal poggio con i birocci per onorare la Madonna nella chiesetta di Santa Maria. Una tradizione rinnovata ormai da tanti anni e che si svolgerà con il consueto rituale.

Alle 9,30 formazione della processione religiosa che dalla piazzetta raggiungerà la chiesetta. A guidarla, con la Banda di Torrette, i rappresentanti della Confraternita del SS Sacramento del Poggio, che porteranno il quadro della Madonna custodito nella chiesa parrocchiale di San Biagio. Ci sarà anche l’arcivescovo Angelo Spina, per lui la prima volta visto che è arrivato ad Ancona il 1° ottobre dello scorso anno, con autorità civili e militari. Sarà proprio Mons. Spina che, alle 9,30, celebrerà la Messa in chiesetta. Poi il consueto imbarco dalla spiaggia della Capannina sull’imbarcazione di Edoardo Rubini, la deposizione di una corona d’alloro in mare e la benedizione impartita dall’Arcivescovo. Infine il consueto corteo di barche che attraverserà tutta la baia per prendere terra al molo.