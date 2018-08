Ferragosto chic: ostriche, cridi e musica per vivere un giorno "d'altri tempi"

Un Ferragosto d'altri tempi si può vivere all’hotel Excelsior la Fonte: musica e divertimento all'insegna del gusto e della tradizione locale dall'aperitivo alla cena tutta da gustare il 14 agosto. Si parte con l’aperitivo cocktail tra ostriche e crudi di pesce, con Coquillage nella Terrazza dei Limoni con l'accompagnamento musicale dei Pepper and the Jellies. A seguire cena servita nel Parco degli Ippocastani con l'intrattenimento musicale degli Spaghetti a Detroit. La serata ha il costo di 70 euro a persona, 35 euro per i bambini.

Ecco il menù: tris di antipasti composto da salmone da noi affumicato alle Erbe del Conero, sgombro marinato all’aceto balsamico e cipolla di Tropea e triglia marinata all’arancia su piccole insalatine. Primi piatti: Cannelloni di pesci bianchi gratinati al forno con zucchine e risotto Carnaroli mantecato con code di scampi e champagne al profumo di basilico e fragole. Secondo: Trancio di Varolo scottato agli agrumi con sformatino di verdure e scampone alla brace. Dessert, Sorbetto al limone e la mousse all’arancia su cioccolato specchio. Acqua, vino e caffè.