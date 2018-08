Ferragosto alla Gola: tra birre, passeggiate e un tempio nella roccia

Ferragosto nel parco naturale della Gola di Frasassi: una speciale giornata di festa in cui si possono osservare paesaggi e una natura ricchissima, con curiosità interessanti cominciando con uno scenografico tempio e un monastero incastonati in un gigantesco antro roccioso. L’avventura continua con un trekking col quale fare conoscenza con interessanti boschi e vasti panorami offerti da questi splendidi monti. L’evento si svolge il 15 agosto dalle 10 del mattino per un cammino che dura 3 ore percorrendo circa 8 chilometri.



La passeggiata si snoda lungo il fiume Sentino fino alle sorgenti sulfuree per applicazioni topiche che permetterà di tornare con la pelle morbida e liscia. Si procede con la visita alla chiesa di San Vittore delle Chiuse, una delle abbazie romaniche meglio conservate delle Marche. E con gli occhi ancora pieni di meraviglia, gran finale conviviale con birre artigianali. Ritrovo: h 8,30 Panama Bakery Cafè (pasticceria Longhini) Via della Giustizia 34, Fano o h 10 Parcheggio c/o cimitero di San Vittore delle Chiuse o adiacente al ristorante Francesco di Genga. Prezzo 30 euro. Informazioni e iscrizioni: sede +39 0721 482607 cell. 3337435749 – email federico@ilponticello.net.