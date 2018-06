La Bitta o Locanda del Porto festeggia ferragosto a giugno: venerdì 15 salgono in consolle i deejay Macca, Zullo, Mata jr e Mario per una serata all'insegna della musica e del divertimento come se fosse la festa di metà estate.

Dalle 19 aperitivo al tramonto mentre, dalle 22.30, al via le danze scatenate. L'ingresso è libero.