Fedez al Palaprometeo: la scaletta, i biglietti e tutti i dettagli del concerto rap

Fedez torna sul palco da solista per il “Paranoia Airlines Tour” e il 28 marzo è la volta del Palaprometeo di Ancona. Biglietti disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it: primo anello numerato 63,25 – secondo anello numerato 51,75 – parterre in piedi 34,50 (diritti di prevendita inclusi). Info: 0871.685020 www.eliteagencygroup.it.

Non mancheranno i singoli più famosi come Prima di ogni cosa, Magnifico, Vorrei ma non posto e i nuovi brani cantati con tante star famose come Zara Larson, Trippie Redd, Tedua e Annalisa.

La scaletta



Che ca**o ridi

Così

Tutto il contrario

Paranoia Airlines

Assenzio

Pensavo fosse amore e invece

Italiana

21 grammi

Fuck the noia

L'amore eternit

Magnifico

Faccio brutto

Holding out for you

Generazione boh

Favorisca i sentimenti

Amnesia

Prima di ogni cosa

Senza pagare

Vorrei ma non posto