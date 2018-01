Father and Son: quasi sold out lo spettacolo a teatro con Claudio Bisio

Il 25 e 26 gennaio, al Teatro La Fenice di Senigallia arriva Father and son, con Claudio Bisio. Ispirato a Gli sdraiati e Brevario comico di Michele Serra, scrittore ed editorialista de La Repubblica, da cui è stato tratto il film omonimo di Francesca Archibugi, interpretato dallo stesso Bisio, Father and Son è il racconto del difficile e delicato rapporto che lega i padri ai figli, ma anche e soprattutto del rapporto che lega entrambi alle fragilità e alle incertezze del proprio tempo. Un testo di grande forza emotiva e teatrale, comica ed etica per un attesissimo ritorno sul palcoscenico dell’istrionico attore.

Claudio Bisio, nei panni del padre “imperfetto”, percorre in equilibrio il sottile crinale che separa la comicità della parodia dal crudo realismo. Un monologo che alternando ilarità e commozione racconta un figlio adolescente con gli occhi del padre: il ragazzo indifferente a tutto, sciatto, calze sporche lasciate in giro, silenzioso, sprofondato nel pc; il padre di brusca concretezza, perbenismo e moralismo. Un conflitto, il loro, tra affetto e incomprensioni.

Biglietti: I settore Intero € 35 / Ridotto € 30 / Ridotto bambini fino a 12 anni € 20, II settore Intero € 30 / Ridotto € 25 / Ridotto bambini fino a 12 anni € 20. III settore Intero € 25 / Ridotto unico € 20.