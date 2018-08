Farro in festa: legumi, musica e il ritorno della "crescia con le foglie"

Il 14, 15 e 16 agosto 2018 il borgo di Monterosso (Sassoferrato), nel cuore degli Appennini, si svolge la sesta edizione di Farro in festa. Tre giorni di esposizioni, balli, musica, spazi per i bimbi e, naturalmente, farro. Per gli amanti della tradizione, il 15 agosto torna anche l'immancabile Sagra della cresia co' le foje, giunta alla 32° edizione. Proprio Monterosso ha dato i natali a importanti produttori di farro e per questo si è deciso di festeggiare questa pietanza sana e gustosa.

Il programma

14 agosto

21.00 stand gastronomici

22.30 Lirica sotto le stelle

15 agosto

Stand gastronomici dalle 16 alle 24

Ore 19: Sagra della crescia con le foglie

Ore 22 Vitamina C in concerto

Ore 24 Deejay set in piazza

16 agosto

Ore 16 Stand gastronomici, mercatino, area bimbi, giochi

Ore 18-24 Ardatece la lupa

Ore 20,30 Cena con faraone (10 euro)

Ore 24 deejay set in piazza