Fargo: il bar si trasforma nel regno del talento

Il locale Fargo, all'interno del parco del Cardeto, si trasforma in caffè artistico aperto ai nuovi talenti. Venerdì 27 luglio, dalle ore 18, appuntamento con la chitarra di Marco Baldoni, giovane cantautore anconetano classe 1995. Nel 2016 Baldoni ha pubblicato Wow, un libro di versi per Italic Pequod, e ora si esibisce nei locali bolognesi, cantando cover e sue poesie in musica. È possibile ascoltarlo anche su YouTube, intervistato da Red Ronnie e nel videoclip Granqvist, pubblicato nel canale erbasopraitetti. Chitarra in mano, Baldoni suonerà qualche suo brano.

Ci sarà anche la narratrice esordiente Laura Giannone, che ha scritto il romanzo Lara che non riusciva a essere bella, in uscita sempre per Italic Pequod. Giannone leggerà un estratto della sua opera narrativa, come ha fatto nel primo Flash Argo Giovanni Battista Goffredo, che ha condiviso un suo racconto insieme al pittore e illustratore Max Volpa, che ha mostrato i suoi quadri.