Fargo bar: la pausa poetica nel nuovo locale del Cardeto

Sabato 16 giugno al nuovissimo FARgO Bar, presso il Parco del Cardeto, al via una giornata dedicata a Le Marche della Poesia con alcune tra le più significative voci poetiche marchigiane, tra cui Fosco Giannini, presentato da Antonio Luccarini, e Nadia Mogini, presentata da Anna Elisa De Gregorio (ore 18.30).

A seguire Cecilia Monica presenta “Olfactorium” (Pequod, 2018) di Moira Egan (ore 19.30): con questi nuovi versi, la poetessa americana conduce il lettore attraverso viaggi olfattivi speziati dal sontuoso linguaggio dell’arte, della poesia e della tradizione profumiera. Insieme a Egan ci sarà Damiano Abeni per l’incontro Il traduttore e il suo doppio. Il maggior traduttore italiano degli ultimi americani si interroga, in versi, sulla funzione deformante e cognitiva del linguaggio poetico e sulla traduzione come arte performativa. Panino e birra € 10, possibilità anche di grigliate a € 16, prenotazioni 320.1830461, a cura di Mi Rancho.