Epifania da ballare: Fargetta ospite al remember anni '90

Sabato 6 gennaio, dalle 23, lo storico deejay Fargetta salirà in consolle al Miami Club di Monsano per la festa "100% anni '90". Ingresso ridotto donna 10 euro entro mezzanotte. Ingresso uomo 15 euro tutta la notte. Tavoli 20 euro con una bottiglia ogni cinque persone. Info e prenotazioni 338.9399552.

Il disc jockey di Lissone dal 1988 si occupa del mixaggio musicale delle due trasmissioni di Albertino, il Deejay Time e la Deejay Parade: i due programmi radiofonici di punta degli anni novanta, ispirati ai quali verranno realizzate, sempre grazie alla collaborazione tra i due, svariate compilation, delle quali, Mario, si è occupato della miscelazione delle tracce, avvalendosi anche in questi casi della stessa tecnologia utilizzata nelle trasmissioni, come ad esempio jingles personalizzati; dai primi anni di questo decennio si esibisce alla consolle di Deejay anche nei programmi Mixing 4 You (gli ascoltatori sceglievano una sequenza di canzoni mixate, appunto, da Fargetta), e The Original Megamix, in cui dal 1991 al 2002, il sabato notte, si è alternato ai piatti col dj Molella, ottenendo pure in questo caso molti fan dal pubblico amante della dance.