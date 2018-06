Successo per il Family show, come super ospite presente Alessia Polita

MONTE ROBERTO – Un successo di pubblico la terza edizione del “Family Show”, evento organizzato dalla Proloco di Monte Roberto con la collaborazione della Associazioni del territorio per la direzione artistica di Eventi Live di Nevio Russo. L'evento patrocinato dal Comune di Monte Roberto ha visto alcune centinaia di avventori, per lo più famiglie con i bambini, affollare questo pomeriggio il campo sportivo del capoluogo, in via Leonardo Da Vinci.

Super ospite della manifestazione, la campionessa Alessia Polita accolta sul palco dal sindaco Gabriele Giampaoletti, dall'assessore alla Cultura Liviana Pettinelli e dai due conduttori Lara Gentilucci e Maurizio Socci. «Alessia da un anno è nostra concittadina – dice il sindaco – abbiamo colto subito l'occasione per invitarla e farla sentire parte della nostra comunità», aggiungendo un ringraziamento alla Pro loco e alle associazioni che, unendo le forze hanno permesso la realizzazione della festa come momento aggregativo per le famiglie e di promozione del capoluogo, nonostante le difficoltà imposte dall'adeguamento al decreto Minniti. Dal canto suo, la campionessa Alessia Polita ha ricambiato l'accoglienza con un desiderio che, conoscendo la sua grande tenacia, sa di promessa: «quando non hai più alternative devi per forza trovare un senso nuovo alla vita – ha detto – lo sport mi ha sempre dato tanto e anche adesso che sono costretta su questa sedia a rotelle ho cercato una dimensione nuova, trovandola nel monosci. Mi piacerebbe partecipare con questa disciplina sportiva alle prossime paralimpiadi con il nome del Comune di Monte Roberto». Alessia ha poi raccontato della sua Lady Polita onlus, nata per sostenere le spese mediche e di ricostruzione della sua vita dopo il terribile incidente motociclistico del 2013 a Misano che l'ha costretta sulla sedia a rotelle. «Non avevo l'assicurazione sanitaria in pista – continua – e grazie alla Lady Polita onlus sono riuscita a sostenere le pesanti spese mediche cui devo far fronte e che sono coperte solo in minima parte dalla Asur. Ma la mia associazione aiuta anche altri piloti e sportivi che, come me, si sono trovati a vivere la nuova condizione della disabilità a seguito di incidenti sulle piste e sui campi da gioco».

Momenti di musica con la Banda Musicale di Pianello Vallesina che ha accompagnato l'esibizione delle majorettes, balli con le danzatrici di danza del ventre e hip hop, con i gruppi del twirling, della ginnastica ritmica e crossfit, ma anche sport con le varie discipline presentate dalle associazioni sportive del territorio (baseball, pallavolo, cai, karate, taekwondo, tiro con l’arco, pattinaggio, attività subacquee...). Una kermesse di show, sport, spettacolo e divertimento a misura di famiglia, scandita in ogni momento dalla simpatia e dalla professionalità dei conduttori, Lara Gentilucci e Maurizio Socci, che hanno traghettato la manifestazione fino alla serata, quando hanno ceduto il palco allo straordinario spettacolo del Family Fest con 10 artisti in scena. Uno spettacolo di luci, musica, costumi e colori con 50 canzoni live, 40 cambi d'abito e momenti di festa che hanno coinvolto il pubblico fino a tardi. Attivissimi gli stand degli Armati dell'Antica Marca che hanno proposto anche uno spettacolo di danza storica e l'associazione Mille Luci e altro, mentre fin dal pomeriggio sono stati presi d'assalto gli stand gastronomici della Pro loco con diversi menù con tutte le specialità enogastronomiche del territorio.