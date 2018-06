Family show: sport, musica e giochi per una festa a misura di famiglia

Momenti di spettacolo, musica, balli, sport, animazione per bambini con gonfiabili e stand gastronomici, per un pomeriggio di festa a misura di famiglia. Al via domenica 10 giugno, dalle 16, a Monte Roberto e Pianello Vallesina, l’edizione 2018 del Family Show, evento organizzato dalla proloco di Monte Roberto con la collaborazione della associazioni del territorio e con la direzione artistica di Eventi Live di Nevio Russo, evento patrocinato del Comune di Monte Roberto. La manifestazione in programma si svolge presso il campo sportivo di Monte Roberto in via Leonardo Da Vinci.

Ad aprire la manifestazione alle ore 16.00 esibizioni di sport e danza presentate da Lara Gentilucci e Maurizio Socci. Intenso il programma, che prevede anche l’occasione giusta per gli amanti dello sport, di provare diverse discipline delle associazioni sportive partecipanti all’iniziativa: baseball, pallavolo, twirling, ginnastica ritmica, cai, danza del ventre, hip hop, karate, taekwondo, tiro con l’arco, crossfit, pattinaggio, attività subacquee. Una kermesse di show, sport, spettacolo e divertimento. Non manchano inoltre i membri della Banda di Pianello Vallesina con le sue majorettes e gli Armati dell’Antica Marca con il loro spettacolo di danza storica. Ospite della giornata, la campionessa di motociclismo Alessia Polita. Sono attivi inoltre stand gastronomici che propongono diversi menù con tutte le specialità enogastronomiche del territorio operativi dalle ore 17.00 alle ore 21.30. La conduttrice tv di GiroMarcando in onda su Tv Centro Marche e il presentatore volto noto di Etv Marche Maurizio Socci scandiscono i vari momenti di questa ricca giornata.

L’ingresso è libero.