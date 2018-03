Un marzo declinato al femminile per il Caffè letterario, ecco il programma

Il Caffè Letterario ospita Marzo Donna. La rassegna che si snoda nei weekend di marzo con incontri, laboratori e presentazioni di libri, per questo mese speciale, con un taglio tutto al femminile. Giovedì grande successo per “Piccole donne in concertp” a cura dell’associazione Artemusica.

«È iniziata la rassegna Marzio Donna con una iniziativa che ha convolto l’associazione arte musica e le piccoli artiste della scuola – commenta la vicesindaco StefaniaSignorini – si è registrata una grande affluenza di pubblico e si è dimostrata ancora una volta vincente l’animazione del caffè Letterario che ha in programma per il mese di marzo una serie di proposte avvincenti». Domani (sabato 10 marzo) dalle 17.30 al Centro Pergoli si svolgerà il Laboratorio Laboratorio con l’artista Andrea Agostini “IN UN MARE DI SOGNI” (prenotazione obbligatoria). Domenica (11 marzo) alle 17.00 sempre al Centro Pergoli, Selene Calloni presenta il libro “Lo Zen e l’arte della ribellione” a cura della Libreria Tomo d'Oro.