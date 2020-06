Dall'escape room al talent show cittadino: ecco il programma degli eventi estivi

FALCONARA - Dall'escape room nel castello di Falconara Alta fino al drive-in in via Marconi, passando per il cinema all’aperto a Castelferretti e al parco Kennedy, l’estate falconarese sarà a prova di contagio. Prenderà il via il 7 luglio il cartellone estivo nella città Falconara, che propone appuntamenti culturali e di intrattenimento tutti rigorosamente su prenotazione, per garantire il rispetto delle norme contro il diffondersi del virus. «Anche quest’anno abbiamo voluto offrire iniziative per tutti i gusti – dice il sindaco Stefania Signorini – che spaziano dagli incontri culturali e musicali agli spettacoli teatrali e di intrattenimento. Per ognuno è stato identificato un luogo dedicato: piazza del Municipio ospiterà la rassegna Falconara Estate Cultura con incontri e concerti, il teatro sarà di casa alla Corte del Castello, mentre l’appuntamento fisso con il cinema all’aperto sarà tutti i venerdì al Parco Kennedy fino al 7 agosto, dopo un lancio inaugurale il 10 luglio in piazza della Libertà. Sono previste animazioni anche in spiaggia. Il calendario si potrà arricchire di appuntamenti alla luce di nuove regole che dovessero essere decise, ma abbiamo già organizzato tre iniziative inedite, che sicuramente richiameranno persone anche da fuori Comune». La prima è la escape room all’interno del Castello: il 18 e 19 luglio e il primo e il 2 agosto i partecipanti dovranno affrontare gli enigmi e i tranelli della Compagnia Giovani dell’associazione Iride, per guadagnare l’uscita dalle segrete dell’edificio medievale. L’ingresso sarà gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Un’altra grande novità sarà il talent show dal vivo ‘X-Falco’, la cui finale animerà la serata del 14 agosto al Parco Kennedy: grazie alla collaborazione con Art Dream Musical sarà decretato l’artista più talentuoso nel panorama falconarese. Ad accendere le notti di Falconara sarà anche il drive-in il 12 luglio, nel parcheggio del Conad Superstore di via Marconi. L’ingresso è gratuito ma con l’obbligo di prenotazione. «La programmazione estiva ha richiesto un grosso sforzo organizzativo – aggiunge l’assessore a Cultura e Turismo Marco Giacanella – per fare in modo che il bisogno di cultura e intrattenimento fosse compatibile con l’esigenza di evitare il diffondersi del Coronavirus. Per questo stiamo predisponendo anche una App che, in alternativa al telefono, permetterà di prenotare un posto per assistere alle iniziative. Voglio esprimere il mio ringraziamento a tutto il personale coinvolto in questa programmazione, in particolare all’ufficio Cultura del Comune».

Il calendario

7 luglio: La musica sarà in primo piano con i concerti del martedì in piazza del Municipio: ad aprire la rassegna ‘Note d’Estate’ sarà il Maestro Emilio Marinelli,

11 luglio: Appuntamento con il comico Rana in piazza del Municipio con 'Lo spettacolo più simpatico dopo il locdaun' insieme a Moris Valverde,

14 luglio: al via l’esibizione delle Serpilli Sister a cura dell’Associazione ‘Vincent Persichetti', che concluderà la stagione musicale il 23 agosto in piazza della Libertà,

9 agosto: alla Corte del Castello al via lo show ‘Semi la coppia più bela del mondo’ insieme ad Adalgisa Palpacelli e gita fuoriporta alla chiesa di Santa Maria della Misericordia, a Castelferretti,

12 agosto: Itinerari domenicali nel borgo di Falconara Alta,

8 agosto: Musica classica protagonista con il Maestro Martina Giordani, che si esibirà in spiaggia al pianoforte.

16 agosto: alla scopera di Rocca Priora mentre gli spettacoli teatrali alla Corte del Castello si svolgeranno tra il 16 luglio e il 29 agosto: a salire sul palco, gli artisti delle associazioni Koinè, Iride e Opora.

21 e il 22 agosto: a salire sul palco, stavolta alla Corte del Castello, saranno gli allievi della scuola di musica Federico Marini,

23 agosto: visita al Museo della Resistenza,

5 settembre: visita alla Biblioteca Francescana.

Incontri culturali

Per gli ‘Incontri d’estate’, sempre in piazza del Municipio, le iniziative organizzate in collaborazione con Ankon Cultura avranno come relatori la dottoressa Daniela Paolini il 29 e 30 luglio e il dottor Leandro Sperduti il 5 e 6 agosto che affronteranno tematiche sociali, di storia e ambiente. A inaugurare la rassegna il 18 luglio sarà Sergio Sparapani che presenterà il libro storico Ancona prima della tempesta. Sono previsti anche appuntamenti per i più piccoli, come quello con il teatro dei ragazzi il 19 luglio in spiaggia e il 9 agosto in piazza della Libertà, con le letture animate il 26 luglio a Castelferretti e il 2 agosto in spiaggia.