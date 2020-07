Torna il cinema sotto le stelle: ecco la programmazione all'aperto

A Falconara dal 10 luglio al 7 agosto torna il cinema sotto le stelle. Accanto a una programmazione settimanale che proporrà ogni venerdì pellicole per tutti i gusti, ci sarà un appuntamento straordinario con il drive-in, che sarà allestito nel parcheggio del Conad Superstore di via Marconi. Per ogni serata l’ingresso sarà gratuito, ma è prevista la prenotazione, attraverso la nuova App ‘C’è posto’ oppure telefonando al 3394600974 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11.

Ad aprire la stagione del cinema all’aperto sarà piazza della Libertà, nel cuore di Castelferretti mentre, dal 17 luglio le proiezioni si sposteranno al parco Kennedy, dove resteranno fino all’ultima del 7 agosto. Ecco i film in programma:

Venerdì 10 luglio

Alle 21.30 sarà proiettato Made in Italy, scritto e diretto dal cantautore Luciano Ligabue e interpretato da Stefano Accorsi e Kasia Smutniak.

Domenica 12 luglio

Sarà invece il pluripremiato La La Land il protagonista della serata di drive-in, in programma il 12 luglio sempre alle 21.30: gli spettatori potranno seguire il film musicale dalla propria auto, nel grande parcheggio del supermercato di via Marconi..

Venerdì 17 luglio

Puoi Baciare lo sposo, commedia di Alessandro Genovesi con Diego Abatantuono e Monica Guerritore. Il secondo titolo in programma, il 24 luglio, sarà Saving mr Banks, film biografico con Emma Thompson e Tom Hanks.

Venerdì 31 luglio

Mamma o papà? con Antonio Albanese e Paola Cortellesi.

Venerdì 7 agosto

Il grande e potente Oz, il film fantastico con James Franco, Michelle Williams e Mila Kunis.