Falconara Christmas Village, inaugura con lo spettacolo sul ghiaccio

Sabato a partire dalle 17 arriverà il giornalista e presentatore Maurizio Socci che insieme al sindaco Stefania Signorini terrà a battesimo le manifestazioni del centro. Proprio alle 17 la pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza Mazzini ospiterà lo spettacolo ‘Christmas on Ice’, cui seguirà sempre in piazza Mazzini il concerto ‘Cantiamo il Natale’ del coro di voci bianche e del coro dei ragazzi dell’istituto musicale Marini (Associazione Artemusica).

Aprirà ufficialmente i battenti anche il villaggio gonfiabile di Babbo Natale. Alle 18.30 sul palco della principale piazza cittadina saliranno i invece i cantanti della Corale Musicanova. In piazza Mazzini sarà presente anche la Croce Gialla di Falconara, che proprio il 15 dicembre compie 35 anni: festeggerà con una simulazione di intervento prevista per le 15, banchetti informativi e truccabimbi. Alle 16.45 nel frattempo apriranno anche le attrazioni di piazza Garibaldi dove arriveranno gli animali cavalcabili in peluche, mentre in piazza Catalani alle 17 sarà aperto il parco avventura Green Park dove i più piccoli potranno affrontare percorsi sospesi, con ponti tibetani, liane, una parete per l'arrampicata e una casetta sull'albero dove poter assistere a documentari sulla natura. In piazza Fratelli Bandiera, invece, ci sarà il bosco degli elfi addobbato con le decorazioni dei bambini delle scuole.