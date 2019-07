Falcomics: torna la kermesse con i "fumettidamare"

Parte il 12 luglio, la trentaseiesima edizione di Falcomics, la mostra mercato del fumetto che dopo un anno di pausa tornerà ad animare piazza Mazzini e l’isola pedonale di via Bixio fino domenica, con una veste tutta nuova. Nel corso del weekend il centro città accoglierà mostre tematiche e laboratori, incontri con gli autori, concerti e gare di cosplay, ormai capisaldi di Falcomics, ma anche laboratori, campagne informative sul mare e street food.

Il 12 luglio alle 16 ‘Fumettidamare’ sarà inaugurato dall’apertura dello stand del mercato del fumetto in piazza Mazzini (che resterà allestito fino alle 23.30 anche sabato e domenica) e, alla stessa ora, apriranno due mostre al Cart del Centro Pergoli: ‘Sofia dell’oceano’ di Marco Nucci e Kalina Muhova e ‘La memoria delle tartarughe marine’ di Simona Binni. Seguirà alle 17 in biblioteca, sempre al Centro Pergoli, il workshop di illustrazione ‘Pesci, ammoniti e dinosauri’ a cura del paleoartist Marco Astracedi (che tornerà sabato 13).

Alle 17.30 in piazza Mazzini si potrà gustare lo street food di mare con specialità come tapas e salumi di pesce, mentre al Pergoli aprirà i battenti ‘Fish & Cheap’, campagna informativa della biologa nutrizionista Barbara Zambuchini sul consumo pesce locale sostenibile, che per la prima giornata sarà abbinato al laboratorio ‘I vini bianchi da pesce’ (ore 18) in collaborazione con l’Istituto marchigiano di tutela dei vini. ‘Fish & Cheap’ resterà allestito anche sabato 13 e domenica 14, con orario 17.30-24. Alle 18.30 di domani, in piazza Mazzini, è previsto l’incontro dal titolo ‘Affrontare il proprio abisso’ con Marco Nucci e Kalina Muhova, autori di ‘Sofia dell’oceano’ (Tunuè). A fare da moderatore sarà Bruno Letizia. Alle 21.30 in piazza Mazzini, il concerto della cartoon cover band ‘The Misfits’ chiuderà la prima giornata di Fumettidamare.