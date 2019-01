Fake news: il convegno con gli esperti per capire come nascono e si diffondono

Fake news: come nascono, come si diffondono e come difendersi. E' questo il tema dell'incontro che si tiene l'8 febbraio dalle 15 presso la Loggia dei Mecanti di Ancona.

Negli ultimi mesi si sente spesso parlare di questo fenomeno mediatico e, con l'occasione, l'associazione Fatto e diritto di Ancona cercherà di affrontare la questione sotto diversi punti di vista. Intervengono alla conferenza: Lella Mazzoli, ordinario di sociologia della comunicazione presso l'Università di Urbino; Giandomenico Frittelli, avvocato del foro di Ancona; Fabio Giglietto, aossciato di sociologia dei processi culturali dell'Università di Urbino, Sergio Sarnari, esperto in informatica e web marketing e Stefano Pagliarini, giornalista e responsabile editoriale di Ancona Today. In convegno ha inizio alle ore 15 ad ingresso libero.