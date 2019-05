Efficacia operativa: l'incontro per migliorare l'azienda e il suo staff

“Efficacia Operativa”: il metodo esclusivo Facciamo31, arriva ad Ancona, nella sede di Palombarani arredamenti. Il 24 maggio, dalle ore 15, a Camerano, presso l’azienda di Falegnameria e Arredi su Misura Palombarani, avrà luogo un corso specialistico dedicato allo sviluppo delle Risorse Umane e al loro ruolo, sempre più decisivo all’interno delle organizzazioni. Sarà una giornata di alta formazione, con l’obiettivo di riflettere sulla differenza sostanziale che esiste tra un’azienda “fatta di dipendenti” ed una composta da collaboratori efficaci, persone cioè che possiedono un grado di autonomia e responsabilità che solo un vero professionista ha. Questa chiave permette al mondo dell’impresa, di accrescere le proprie prestazioni e di affrontare con maggiore efficacia e consapevolezza le sfide del nuovo millennio.



Una platea composta da centinaia di imprenditori, provenienti da realtà aziendali del nostro Paese, prenderà posto all’evento, che per l’occasione si svolgerà in una location esclusiva, Palombarani, un’azienda di riferimento nell’ambito dell’artigianato e degli arredi su misura.

Questo corso è parte del percorso formativo Facciamo31, società di Consulenza e di Formazione d’Eccellenza nelle Marche, che collabora con alcuni dei manager delle multinazionali più grandi del mondo come IBM, Microsoft, Adidas e da anni affianca le aziende nella loro crescita strategica e competitiva. L’evento sarà seguito, alle ore 19.00, da un aperitivo conclusivo, un’occasione per conoscere e dare visibilità al proprio business di fronte ad un network di professionisti. Per maggiori informazioni sull’evento: segreteria@facciamo31.it o www.facciamo31.it.