Il Piccolo principe: Luca Violini porta in scena il capolavoro letteraro

Martedì 9 luglio a Fabriano, presso il teatro San Giovanni Bosco, in via Riganelli, alle ore 19 al via lo spettacolo “Il piccolo principe” proposto dal doppiatore Luca Violini che ne è anche il regista, accompagnato al pianoforte da Davide Caprari mentre la voce fuori campo è di Jessica Tonelli.

Violini propone questo racconto mettendo in evidenza gli insegnamenti che lo hanno più colpito, cioè il valore della riscoperta della creatività e dell'immaginazione che caratterizza i bambini, l' apprezzare i piccoli piaceri della vita, l'importanza del riappropriarsi del proprio tempo per vivere in serenità, avere la curiosità di scoprire cose nuove, e seguire più spesso il nostro cuore a guidare le nostre scelte. L'evento è gratuito.