Fabri Fibra: il fenomeno del rap ospite con il suo showcase

Il fenomeno musicale del momento Fabri Fibra sarà ospite al Mia Club il 6 gennaio. Le porte si apriranno alle ore 23 quando lo showcase del cantante senigalliese prenderà il via fino alle prime luci dell'alba.

Biglietti in prevendita su CiaoTicket. Prezzi: uomo senza consumazione inclusa 18 euro, uomo con consumazione inclusa 22 euro, donna senza consumazione inclusa 14 euro, donna con consumazione inclusa 17,50 euro presso il locale al botteghino la sera del evento entro le ore 00.30. Uomo 16 euro no drink, donna 13 euro no drink, intero uomo 25 euro con drink, intero donna 20 euro con drink.