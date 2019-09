Fabiola in concerto: l'indie pop approda al Lanternino

ll 27 Ottobre la band Fabiola sarà al club Lanterino di Montemarciano per un concerto, ultima tappa del loro tour italiano che inizierà il 17.

A quasi un anno dall’uscita di “Check My Spleen”, i Fabiola - band capitanata da Fab Detry, ex frontman degli Austin Lace, The Tellers e Hallo Kosmo - propongono un nuovo singolo e dal 17 Ottobre potremo anche goderceli dal vivo nel nostro Paese. Il disco, dedicato alla propria milza, era composto da 10 racconti scanzonati, ognuno caratterizzato da un tema insolito e da una scrittura brillante.