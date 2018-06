Fabbrica futuro, idee e strumenti per l'impresa manifatturiera: è questo il titolo dell’evento che la casa editrice Este, specializzata in pubblicazioni per l’aggiornamento manageriale, organizza ad Ancona, presso Ego Hotel, il 26 giugno 2018 dalle ore 9 alle 17 e che ospita le testimonianze di alcune primarie aziende manifatturiere marchigiane. Tra le testimonianze in agenda Benelli armi, iGuzzini, Lube Industries, Simonelli Group/Nuova Simonelli, Acciai Speciali Terni, Valmex Group, Zannini.

Attraverso il contributo di accademici, manager di azienda, imprenditori, associazioni datoriali e sindacali, consulenti e rappresentanti del mondo dell’offerta il convegno offrirà una chiave di lettura degli scenari socio-economici in cui l’azienda manifatturiera italiana si trova a competere e saranno presentati concretamente gli strumenti attraverso i quali affrontare i cambiamenti necessari per essere competitivi (tra cui tecnologia legata ai processi produttivi e ICT, modelli organizzativi e sviluppo delle competenze). A questo link il programma completo del convegno e le modalità di partecipazione.