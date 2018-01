Fab Lab: il corso per imparare le antiche tecniche di stampe artigianali

Riparte il 27 gennaio il calendario di corsi del Fab Lab Rinoteca di Ancona, workshop e incontri dedicati all’artigianato classico e digitale, tra la falegnameria la stampa 3d e la modellazione. Il calendario di incontri con cui il Fab Lab vuole promuovere in città handmade e artigianato parte con il primo appuntamento del 27 e 28 gennaio: il corso di serigrafia per diffondere la passione per questa antica tecnica di stampa artigianale. Dieci partecipanti trascorreranno due pomeriggi nel laboratorio di serigrafia artistica Silkscreen Department, per apprendere tutte le fasi di questa affascinante tecnica.



Tutti i corsi si terranno nella sede operativa del Fab Lab in via Nenni 5c di Ancona.

E’ possibile iscriversi tramite il sito nella sezione corsi del sito http://www.rinoteca.com/fab-lab/; per info 347.3098799 - info@rinoteca.com

