Fab lab: istruzioni per l'uso, i nuovi maker e le tecnologie del futuro

L’11 Febbraio alle 18 il laboratorio di Via Nenni apre nuovamente le porte per un incontro aperto a tutti dal titolo “Fab Lab istruzioni per l’uso”, per parlare insieme delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie digitali e di questi spazi di condivisione e diffusione del sapere che sono i FabLab, che forniscono occasione di incontro, formazione e crescita ai giovani e a chiunque desideri aggiornarsi o inventarsi nuove occasioni lavorative. Paolo Isabettini, insieme ai membri del fab lab, ci racconterà chi sono i maker, come funzionano questi spazi aperti di formazione e innovazione ma soprattutto come poterli utilizzare per realizzare le proprie idee.

Durante la giornata verranno illustrati tutti i macchinari presenti nel laboratorio, che sono utilizzati durante i corsi di formazione periodici e che sono anche a disposizione delle persone che sottoscrivono l’apposita “tessera maker” e che possono così frequentare il laboratorio il mercoledì dalle 15 alle 21.



Per saperne di più sul fa lab è possibile visitare la pagina dedicata sul sito www.rinoteca.com per restare aggiornati su tutti gli appuntamenti è possibile iscriversi alla newsletter. Il Programma può subire variazioni.

Aggiornamenti su www.rinoteca.com | info@rinoteca.com | 347.3098799





