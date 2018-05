Tra artigianato classico e digitale: nuovi progetti nel Fab Lab

Sabato 12 maggio alle ore 15 è in partenza il corso di serigrafia su stoffa a cura di Silkscreen Department per apprendere le basi tecniche e progettuali per decorare tshirt e shopper rendendole uniche. Parallelamente, per chi preferisce esplorare le nuove possibilità offerte dalla programmazione elettronica open source, il fablab propone per la prima volta il corso Arduino Mon Amour a cura di Lorenzo Martelli, sabato pomeriggio alle ore 15. Sempre con Lorenzo Martelli, architetto, maker e formatore certificato dell’A.p.s. Roma Makers, il programma del weekend prosegue il giorno successivo, domenica mattina alle 10, con il corso dedicato ai ragazzi tra gli 8 e i 12 anni “Fab Lab for kids” un vero e proprio corso di tecnologia e arte digitale, in cui si realizzerà una lampada passando dal progetto alla lavorazione del legno, fino alla realizzazione del circuito che la illuminerà. Tutti i corsi si terranno nella sede operativa del Fab Lab in via Nenni 5c di Ancona.



E’ possibile iscriversi tramite il sito nella sezione corsi del sito http://www.rinoteca.com/fab-lab/; per info 347.3098799 - fablabancona@rinoteca.com

