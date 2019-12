Exotique: drink e cucina fusion all'U-bahn

Cucina fusion, drink e musica si fondono in Exotique, un percorso multisensoriale nelle culture dei luoghi che ispireranno il party all'U-bahn di Ancona il 6 dicembre alle 19.30.

Venerdì lo chef preparerà dei piatti per il food pairing perfettamente abbinati ai drink e il deejay suonerà musica in melodia con cocktail e finger food. Per questa serata il genere musicale sarà exotic lounge & chill selezionata da deejay Davide Casaccia.