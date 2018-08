Evento riapertura Paradise con concorso bellezza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Ieri sera venerdì 3 Agosto grande festa al Paradise di Monsano per la riapertura al pubblico dopo la ristrutturazione. Numerosi i partecipanti, che hanno potuto scoprire il nuovo look del locale, ristrutturato nella parte bar e ristorante, totalmente rinnovato nell’ambientazione e nell’organizzazione degli spazi, nei colori e nell’arredamento. Al centro della serata un grande evento: la selezione del Concorso nazionale di bellezza Un Volto per Fotomodella, per conquistare le ambite fasce per la finale regionale di fine agosto, per ottenere poi il pass per la finalissima nazionale di Fiuggi. Su tutte si è imposta Letizia Pellegrini 20 anni di Jesi, bionda, dal fisico statuario. A seguire Lucia Giacomucci 20 anni di Agugliano, hanno conquistato il pass anche Carmen Dos Santos 19 di Jesi, Aurora Pasquali 18 anni di Monte Urano, Giulia Saccinto 17 anni di Senigallia e Jasmine Galullo di Recanati. Le acconciature delle ragazze sono state curate da Modi parrucchieri di Jesi e Serra De conti. La serata è stata presentata da Maddalena Fenucci, intervallata da momenti musicali della cantante Nadia Montenovo, con la direzione artistica di Valentina Papi. Alla bellezza delle partecipanti al concorso, è stato abbinato un gustoso aperitivo con buffet, che ha presentato le nuove specialità del menu, con proposte ampliate e aggiornate, per soddisfare al meglio i gusti e le esigenze degli ospiti, anche dei più piccini. I titolari Giulio ed Enrico Marconato, sono stati orgogliosi di mostrare al pubblico il risultato dell’importante lavoro svolto, che contempla anche innovazioni strumentali del Ristorante Paradise, volte ad implementare la qualità e l’efficienza, oltre che a garantire un continuo miglioramento nella velocità del servizio e nella soddisfazione degli ospiti. A grande richiesta, con la nuova stagione arriverà anche l’happy hour, che sarà disponibile tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:00, con vini, bevande e cocktail da abbinare a gustosi taglieri. Tutti gli aggiornamenti su www.paradise-monsano.com

