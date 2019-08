Seminario 2019: torna l'evento business più grande del centro Italia

Torna l’evento business più grande del Centro Italia organizzato da Facciamo31, realtà anconetana specializzata nell'alta formazione: il Seminario 2019 è il titolo dell'evento.



È stata annunciata da Facciamo31 la data del Seminario 2019. Si terrà in autunno, precisamente il 25 ottobre, l’evento business più grande del Centro Italia organizzato da Facciamo31. Seicento, gli imprenditori provenienti da tutta Italia, che prenderanno posto in platea per ascoltare ed apprendere le esperienze di alcuni tra i migliori top manager e professionisti delle realtà imprenditoriali più grandi al mondo, specialisti assoluti che porteranno il loro know how nella nostra Regione. Ancora da rivelare i nomi degli speaker che saliranno quest’anno sul palco.

Obiettivi del meeting, quelli di analizzare le relazioni che le aziende costruiscono con coloro che li scelgono, di individuare le modalità più indicate per gestire tali rapporti e di stabilire le strategie funzionali all’aumento dei prospect. Oggi, il vantaggio competitivo fondamentale per le aziende del nostro Paese è la Customer Retention, la capacità, cioè, di continuare a farsi scegliere nel lungo periodo dai propri clienti, raggiungere la fidelizzazione ed imparare a coltivare con loro relazioni veramente solide. L’evento, appuntamento open dell’anno con la Scuola di Impresa Facciamo31, sarà un modo per condividere con il proprio team di collaboratori ed i propri stakeholder una giornata dedicata all’alta formazione, un’occasione fondamentale per quegli imprenditori che credono fermamente nello sviluppo del loro business, un modo per apprendere dai migliori e per entrare in contatto con un network di capi d’industria come loro per conoscere e far conoscere il proprio business.



La location d’eccezione, designata per l’occasione sarà l’hotel Baia Flaminia. Scenario elegante e raffinato, nella costa nord della città di Pesaro, affacciata sul mare. Su Eventbrite, già disponibili i ticket in prevendita per riservare il proprio posto.