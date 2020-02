Tom Walker alla Mole: le informazioni sul concerto di Spilla

Giovedì 16 luglio per la tredicesima edizione di Spilla arriva alla Mole Vanvitellana Tom Walker, il cantautore multiplatino vintore del “British Breakthrough act” ai BRIT Awards 2019.

Uno spettacolo unico in cui l’artista britannico, che in poco tempo ha raggiunto un miliardo e mezzo di stream e oltre 1 milione di dischi venduti su scala mondiale, presenterà al pubblico i brani della versione speciale del suo album d’esordio “What a time to be alive (Deluxe Edition)”. Biglietto: 30,00 €. Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 11 di Lunedì 24 febbraio.