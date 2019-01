I dialoghi di Ettore e Stinga: riparte la stagione al Wine not

Parte con slancio la nuova stagione di eventi del Wine not?, il locale del Grand Hotel Palace di Ancona divenuto oramai tappa fissa in città per gli amanti del vino e gli appassionati gourmet.



Dopo un fine 2018 ricco di appuntamenti di successo, il nuovo anno si apre con due proposte di sicuro appeal. Si comincia venerdì 18 gennaio con “I dialoghi di Ettore e Stinga”, il nuovo live show di Stefano Calabrese, in arte Stinga, ed Ettore Budano, pronti a strappare grandi risate con i loro colloqui tra il verosimile e l’assurdo, letti a canovaccio e proposti come in uno show radiofonico dal vivo. Lo spettacolo avrà inizio alle 20.30 e sarà preceduto, a partire dalle 19.30, da un aperitivo cena a cura dello chef del Wine not?. Ingresso: 25 euro.