L'Esodo di Cristicchi al Gentile da Fabriano

Domenica 9 febbraio al Teatro Gentile di Fabriano per la stagione promossa dal Comune con l’AMAT e il contributo di Regione Marche e MiBACT giunge Esodo, un racconto per voce, parole ed immagini condotto da Simone Cristicchi che trae spunto dalla vicenda storica contenuta nello spettacolo teatrale Magazzino18 di cui Cristicchi fu magistrale interprete. Il grande successo della tournée incise a fondo nella coscienza sociale italiana, tanto da far riaffiorare una memoria (a tratti) rimossa, fra cui quella delle foibe, e dell’esodo di massa di cittadini italiani, che dopo il trattato di pace del 47 dovettero lasciare vasti territori dell’Istria, e di quella fascia della costiera adriatica, terminando così di essere geograficamente italiani. Biglietti da 5 a 30 euro disponibili su Happyticket.

Al termine della rappresentazione, Simone Cristicchi incontrerà il pubblico e gli studenti del progetto Scuola di platea per un momento di riflessione. All’evento parteciperà il Presidente del Consiglio Regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo presentando l’opuscolo realizzato in occasione delle Celebrazioni del Giorno del Ricordo 2019 che videro protagonista proprio Simone Cristicchi. L’opuscolo, che sarà donato agli studenti, è il risultato di un’iniziativa promossa dal Consiglio Regionale delle Marche e raccoglie gli interventi dei relatori che hanno partecipato alle Celebrazioni: oltre al Presidente Mastrovincenzo, Franco Rismondo (Presidente del Comitato di Ancona dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia), Luca Ceriscioli (Presidente della Giunta Regionale), con la partecipazione dell’artista Simone Cristicchi, in dialogo con Gilberto Santini (Direttore AMAT). Esodo è uno spettacolo prodotto da Corvino Produzioni. Info: Teatro Gentile 0732 3644. Inizio spettacolo ore 17.