Escursioni: il parco naturale del Monte Conero si visita di sera

Domenica 5 luglio al via l'escursione serale nel Parco Naturale del Monte Conero. Il percorso parte dalla Fonte d’Olio, Fosso San Lorenzo e Passo del lupo.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12,00 di domenica 5 luglio. Il costo è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. Ritrovo principale alle 19,00 al bar Jolly Piazza Giacomo Brodolini 9, a Sirolo. Per informazioni e prentazioni chiamare il numero: 3286762576.