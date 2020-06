Escursioni: alla scoperta del sentiero del Granchio Nero

CASTELPLANIO - Un'escursione alla scoperta del sentiero del Granchio nero, una zona nel cuore delle Marche ancora incontaminata e densa di vegetazione con delle splendide cascate da ammirare. L’appuntamento per l'escursione è alla frazione di Macine, tra le ore 9,00 e le ore 10,00, in Via Copparoni. Da lì si accede al sentiero e i gruppi verranno accompagnati nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Un’ora e un quarto di cammino senza eccessive pendenze, animato da guide preparate e pronte a svelare ogni curiosità, fino ad arrivare proprio al centro del paese. Chi vorrà, poi, potrà restare a pranzo nei vari ristoranti e trattorie del paese che resteranno aperti.

Il Comune, per offrire un servizio puntuale, informa che è gradita una prenotazione contattando i numeri Whatsapp 3294904943 o 3475745867. Le partenze sono scaglionate ogni quindici minuti e, dopo la gita, si prosegue con un aperitivo offerto dalle aziende vitivinicole e artigianali del luogo.