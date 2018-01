Escursione: una domenica tra il Sentiero dell'Aquila e il foro degli Occhialoni

Al via domenica 14 febbraio l'escursione da Pierosara, teatro di una famosa leggenda, al Sentiero dell’Aquila. Dalle 10 si vive un'avventura in un percorso tra boschi, rocce e borghi, con soste in alcuni punti di osservazione per cercare di vedere i maestosi rapaci che popolano questa zona. Immancabile la tappa allo spettacolare Foro degli Occhialoni.

L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Fabrizio (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3498751865, e-mail: marche@viaggiemiraggi.org Prezzo adulti: 15 €, Prezzo bambini: 10 €.

Dettagli utili:Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 450 m Tempo di percorrenza effettivo: 3:30 ore Lunghezza: 10 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Piazzale davanti il Ristorante Da Maria, ore 10:00, Frazione Pierosara, 67, 60040 Genga AN, Italia, Pierosara. Altri ritrovi Ritrovo 1: Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 9:00 Ritrovo 2: Jesi (AN), parcheggio della Coop, Via Gallodoro, ore 9:15.