Il monte Conero di notte: escursione al chiaro di luna

La bellezza del Monte Conero da vivere in modo nuovo con una escursione notturna per godere dei panorami al chiaro di luna e percepire l’ambiente con sensi diversi. Il 5 luglio al via l'escursione della lunghezza di 5 chilometri.Sono obbligatori gli scarponcini da trekking, impermeabile/k-way, giacca pesante e acqua 1 litro a testa.



Ecco il programma:

Ore 21:15 Parcheggio e ritrovo presso il sommitale Conero

Ore 21:30 partenza escursione.



Per partecipare all'escursione è obbligatoria la prenotazione, comunicando nominativo e numero partecipanti, tramite telefono o whatsapp: 366 2263994 (Rodolfo), 3494737063 (Federica) mail: escursioni@picchiorosso.org, f.feliciani78@gmail.com. Il prezzo d'iscrizione è di 10 euro. La quota comprende: Guida Ambientale Escursionistica iscritta AIGAE con assicurazione RCT. Facoltativa assicurazione infortuni (+€1.30) da richiedere al momento della prenotazione.