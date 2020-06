Escursioni: ripartono le passeggiate con letture di gruppo

Al via il 20 giugno l'escursione nei boschi di Fonte Avellana con tanto di sosta per letture di gruppo interattive. Gli organizzatori consigliano di indossare abbigliamento comodo, scarpe da trekking ed è facoltativo l'uso di bastoncini mentre è strettamente consigliato un maglione caldo per la sera, una torcia o lampade led per un suggestivo rientro serale.



L'incontro è fissato alla stazione di Ancona presso il distributore Agip (Stazione di Falconara Marittima - Autostazione di Portavalle, Jesi). Info & Prenotazioni: Francesca 347-7279351. Minimo 8 partecipanti e in caso di maltempo e restrizioni Covid-19 l'evento sarà posticipato a data da stabilirsi.