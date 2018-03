Traversata del Conero: per la giornata del Fai escursione e visita all'Antiquarium

Escursione nella Macchia Mediterranea del Conero e fra i "balconi" sul mare: domenica 25 marzo al via la traversata integrale del Conero per i sentieri che passano per i punti di maggiore interesse dell'area protetta: il percorso tocca il Passo del Lupo sulla spiaggia delle Due Sorelle, i belvedere sull'Adriatico, la millenaria Abbazia di san Pietro e le misteriose Grotte Romane. Inoltre l'escursione prevede la sosta (facoltativa) alla 26ª Giornata FAI di Primavera a Numana con la visita gratuita dell'Antiquarium statale e il Palazzo comunale (durata - 3:30 ore difficoltà - media dislivello - 250 m lunghezza - 6,5 Km)

Per partecipare: prenotarsi all'Ufficio del Turismo del Comune di Porto sant'Elpidio che organizza la quattordicesima edizione di Passeggiate Marchigiane via email all'indirizzo passeggiatemarchigiane@elpinet.it indicando: recapito telefonico, nome dei partecipanti e se si preferisce partire da Porto sant'Elpidio o aggregarsi al gruppo sul luogo dell'escursione.