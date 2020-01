Escursione al Conero: giro tra le bellezze delle Marche con degustazione di birra

Al viasabato 25 gennaio l'escursione alle 13.30 tutta natura e divertimento. Si parte dal Poggio di Ancona e si passeggia lungo un sentiero della zona collinare del Conero tra mare e colline.

Durante la gita si attraversano bellezze rare come le gradine, il piano di Stiano, fosso Fontaccia, le tracce neolitiche, il buco del diavolo, il rio Boranico e il Betelico. Conclusione al Birrificio di San Germano, con merenda e birretta artigianale. E' richiesto come equipaggiamento obbligatorio gli scarponcini da trekking o scarpe con suola scolpita ed è consigliato l'abbigliamento a strati.

Costo: 15 euro (la quota comprende: servizio guida ambientale AIGAE + assicurazione RC) Minorenni: 10 euro. Bambini fino a 10 anni: gratuito. Per prenotazioni chiamare Federica (Guida ambientale escursionistica AIGAE) al numero 3494737063.