Escape Room,l'avventura è in edizione Love

Non solo cene a lume di candela: a San Valentino si festeggia anche con l'avventura da brivido di Escape Room, in edizione Love. Un modo per aumentare il feeling di coppia senza rinunciare al divertimento.

Un'avventura da vivere appieno per trovare la chiave adatta a fuggire. Per prenotarsi basta iscriversi online e usufruire del codice sconto "Escapelove". La sede dell'escape room si trova in via Vecchia del PInocchio, 33. Per informazioni: 071/9982703.