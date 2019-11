AdventureRooms Ancona cambia gestione e propone 3 nuove Adventure: Mafia, La Regina Nera e Disco '90 Pacman World

Siete stati rapiti dal più pericoloso gangster della città e nessuno sembra intenzionato a pagare il vostro riscatto. Se volete salva la pelle dovrete riuscire a fuggire. Tra voi e la libertà però ci sono gli enigmi più complicati mai visti prima, ideati dalla mente criminale più spietata in circolazione. AdventureRooms Ancona cambia gestione e propone nuove avventure.

La Regina nera

La “Regina nera”, inaugurata a novembre, è il gioco che ha riscosso grande successo di pubblico in Svizzera, Canada e negli USA, già best seller a Catania e Firenze, ora arriva ad Ancona. Gli organizzatori assicurano: «E’ il gioco che cambierà per sempre l’ idea di Escape Room con una inquietante novità in esclusiva». I commenti su Tripadvisor sono entusiasti, al punto che in alcune sedi internazionali la lista di attesa arriva a quattro settimane. Il giocatore avrà 60 minuti di tempo per liberarsi e tentare la fuga. Facile? Tutt’altro. Sarà necessario utilizzare tutti sensi per riuscire a risolvere gli enigmi ideati dalla “Regina nera” e che permetteranno di lasciare la stanza.

Disco 90 e "Pacman world"

Lo spazio verrà inaugurato il 2 dicembre e potrà essere usato come sala feste. Non solo. Disco 90 è anche un mini game di 40 minuti dove i giocatori, durante la risoluzione degli enigmi, si ritroveranno in un ambiente a tema Pacman. A quel punto la scelta sarà tra il fuggire oppure restare immersi nell’atmosfera di una tipica discoteca anni ’90.

Prenotazioni e contatti

Per giocare è necessaria la prenotazione chiamando il numero 071 998 2703 o andando sul sito www.adventurerooms.it/ancona.