Settimana della sclerosi multipla: dove trovare le erbe che aiutano la ricerca

Da sabato 26 maggio a sabato 2 giugno l'associazione italiana sclerosi multipla celebra la settimana nazionale dedicata a questa malattia. Un’occasione per conoscere meglio la sclerosi multipla e lo stato attuale della ricerca, per scoprire le numerose attività di AISM e contribuire ai suoi interventi e al finanziamento della ricerca scientifica, per conoscere i volontari. La sclerosi multipla è una malattia cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante. Ogni anno si stima che in Italia vengano diagnosticati 3.400 nuovi casi: 1 ogni 3 ore. Nel nostro paese sono 114 mila le persone colpite da sclerosi multipla, circa 900 nella provincia di Ancona. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate, per questo è fondamentale sostenere la ricerca. In occasione della Settimana Nazionale, AISM porta in piazza le sue Erbe Aromatiche: in cambio di un contributo di 10 euro i volontari AISM vi offriranno una sportina con tre piantine aromatiche, per cucinare con più gusto e sostenere i ricercatori italiani che hanno sempre accompagnato AISM nei suoi 50 anni di attività.

La Sezione Provinciale AISM di Ancona si sta organizzando per portare le erbe aromatiche anche nelle piazze della nostra provincia; potrete trovarci in queste postazioni:

Ancona Ospedale Regionale 28-29-30 maggio e 1 giugno

Osimo Ospedale 25-27-28 maggio

Osimo Piazza Boccolino 26-27 maggio

Fabriano Piazza del Comune 25-26-27-28 maggio

Fabriano Ospedale 25-26 27-28 maggio

Jesi Piazza Centrale (26 maggio Bar Imperiale, 27 Maggio BNL)

Jesi Ospedale Carlo Urbani 24-25 maggio

Agugliano 25-26-27 maggio (Socopad)

Maiolati Spontini Piazza Centrale 25-26-27 maggio

Montecarotto Piazza Centrale 25-26-27 maggio

Castelplanio Piazza Centrale 25-26-27-28 maggio

Monte Roberto Piazza Centrale 25-26-27 maggio

Chiaravalle Largo don Leone Ricci 26-27 maggio

Loreto Piazza del Santuario 26 27 Maggio

Gallery