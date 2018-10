“Erasmus Days”, una mattinata dedicata alle proposte del Liceo Medi per i propri studenti

Anche quest’anno, la Commissione Europea ha proclamato gli “Erasmus Days”, giornate nelle quali viene sostenuta l’importanza della progettazione Erasmus e delle esperienze di soggiorno, più o meno prolungato in un Paese Europeo o extra Europeo.

Il Liceo Scientifico Statale “E. Medi” di Senigallia, da sempre in prima linea su queste tematiche, ha organizzato per venerdì 12 ottobre 2018 un evento, già pubblicizzato sul sito dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus. Si inizia alle ore 8:15 con i saluti del Dirigente Scolastico, prof. Daniele Sordoni, per passare al Programma Erasmus: APRIRE LA MENTE OLTREPASSARE I CONFINI. A seguire verranno presentati i Progetti eTwinning con introduzione di Veronica Keohane Ambasciatrice eTwinning per la Regione; la Mobilità Erasmus: Destinazione Futuro; la Prof.ssa Silvia Giuliani parlerà delle Borse di studio mentre il Progetto Welcome verrà introdotto dalla Prof.ssa Elisabetta Paolozzi accompagnata dalle testimonianze degli studenti che hanno partecipato vi hanno partecipato lo scorso anno scolastico. Nella seconda parte della mattinata, a partire dalle ore 11:00, dopo l’Inno Europeo, si alterneranno le testimonianze degli studenti all’estero e degli studenti accolti dal Liceo senigalliese; verranno inoltre presentate le agenzie Intercultura, Navigando, WEP e Mondo Insieme.

Una mattinata importante in cui Associazioni e Scuole mettono quindi in vetrina le loro attività e rendendo pubbliche le loro proposte.