C'era una volta la radio: viaggio con gli esperti nel mezzo di comunicazione più antico

“C'era una volta la radio” è l'evento di domenica 25 marzo col quale l'Associazione Culturale Arti e Scienze Ipazia, invita a festeggiare la primavera. L'iniziativa, che vuol coniugare storia ed intrattenime nto, si terrà a partire dalle 17.00 all'Anello d'Oro di Falconara (Via Leopardi 35-37). E' un viaggio a ritroso, fino al tempo neppur tanto lontano nel quale il principale mezzo di comunicazione, informazione ed intrattenimento era proprio la semplice e geniale invenzione di Guglielmo Marconi. Il valore di questo strumento, seppur ridimensionato, è ancor oggi considerevole, malgrado l'avvento delle televisioni e di Internet.La serata scorrerà tra notazioni storiche, aneddoti e momenti musicali d'epoca eseguiti da Mirela Cisman, presidente dell'associazione nonché nota cantante lirica, ed alcuni interpreti locali.L'evento, condotto da Paolo Brugiati, vedrà la partecipazione di Giancarlo Trapanese, noto giornalista che ha lavorato a lungo per Rai Marche, e che è attualmente caporedattore del TG 3 Umbria. Per gli appassionati sarà allestita una piccola mostra di antichi apparecchi radio, dagli anni '30 del secolo scorso in poi, gentilmente concessi dal collezionista castelfrettese Sauro Numidi.



Seguirà cena a buffet, su prenotazione (€ 15.00). Info: 0719170592.