Epifania con i My Little Pony a Loreto. Domenica 5 gennaio i dolcissimi My Little Pony volano all’Ipersimply di Loreto per un festeggiare l’epifania insieme. Ingresso gratuito.

Il programma:

dalle 15:00 alle 19:00 il pubblico può godersi giochi, laboratori e tante sorprese tra cui Play and Fun area, un'area di gioco libero in cui potrete modellare formine e dolcetti speciali.

Corner make Up & Hairstyle dove farvi truccare e pettinare come delle vere Pony pronte per le feste e area PhotoShooting dove farvi scattare una foto con accessori My Little Pony.

Alle 16:00, alle 17:30 e alle 18:30 incontri con Pinkie Pie e Rainbow Dash.

Dalle 17.00 al via l’apertura della calza gigante piena di sorprese.